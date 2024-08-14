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Бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, цілилися у військову базу

Середа 14 серпня 2024 03:11
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Бойовики "Хезболла" обстріляли ракетами північ Ізраїлю, цілилися у військову базу Фото: бойовики "Хезболли" обстріляли північні райони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Бойовики ісламського угруповання "Хезболла" випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Армію оборони Ізраїлю.

Зазначається, що сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

За даними ЦАХАЛ, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Повідомлення про постраждалих не надходили.

На розміщених у соцмережах відеозаписах, видно деякі місця падіння ракет.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Хезболла". Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.

Загострення на Близькому Сході

31 липня Ізраїль авіаударом ліквідував головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Лівані.

Після цього, бойовики угруповання заявили про намір завдати масованого удару помсти по Ізраїлю, навіть без допомоги Ірану.

Армія Ізраїлю та бойовики "Хезболли" обмінюються взаємними ракетними і дроновими атаками.

В понеділок, 12 серпня, Ліван запустив десятки ракет у напрямку Ізраїля.

У відповідь ізраїльські ВПС атакували військові об'єкти "Хезболли" в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.

Також у вівторок, 13 серпня, ЦАХАЛ вдарив по двох пускових установках "Хезболли", які були готові запустити ракети в бік ізраїльської території в районах Ат-Тірі і Зібкін на півдні Лівану.

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