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Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу

Четвер 03 квітня 2025 07:18
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Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу Фото:
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 2 на 3 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1390 солдатів і реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 919 570 (+1390) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 521 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 902 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 25 625 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1348 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1123 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 597 (+92) од.;
  • крилатих ракет - 3123 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 775 (+88) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу

Ситуація на фронті та удари РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Покровська, однак росіяни тиснуть на трьох напрямках.

Вночі Харків пережив п'ятий обстріл ударними дронами за тиждень. В одному з районів пошкоджені склади, приватні будинки та світлофори.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що впродовж березня кількість російських атак на Харків подвоїлася.

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Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
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