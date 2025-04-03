Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу

За останню добу з 2 на 3 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1390 солдатів і реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та удари РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Покровська, однак росіяни тиснуть на трьох напрямках.

Вночі Харків пережив п'ятий обстріл ударними дронами за тиждень. В одному з районів пошкоджені склади, приватні будинки та світлофори.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що впродовж березня кількість російських атак на Харків подвоїлася.

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