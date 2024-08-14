Боевики "Хезболла" обстреляли ракетами север Израиля, целились в военную базу

Боевики исламской группировки "Хезболла" выпустили около 25 ракет из Ливана по району Верхней Галилеи на севере Израиля.

Отмечается, что сирены прозвучали в районе горы Мерон, а также в городах Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.

По данным ЦАХАЛ, на месте прилетов были обнаружены около 15 снарядов, которые пересекли ливанскую территорию и упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не поступали.

На размещенных в соцсетях видеозаписях, видны некоторые места падения ракет.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago.



Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann.



The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Хезболла". Целью ударов была расположенная в этом районе военная база израильских военных.