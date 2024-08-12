З території Лівану вночі запустили 30 ракет у напрямку Ізраїлю

У ніч проти 12 серпня З території Лівану знову запускали ракети у бік Ізраїля. Відомо про щонайменше 30 пусків.

Ізраїльскі військові заявили про збиття ракет. Вони були зафіксовані у напрямку району Кабрі, а деякі з них впали у відкритій місцевості.

Нагадаємо, що після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході ще більш загострилась. Іран одразу звинуватив у цьому Ізраїль, який визнав свою причетність у коментарі до представників США.



Наразі відомо, що Іран активно готується до "відповіді" Ізраїлю. Точні терміни невідомі, але у світі побоюються ескалації конфлікту.

Ізраїльська розвідка повідомила, що Іран може вдарити по країні вже найближчим часом. Ізраїль продовжує посилювати свою оборонну інфраструктуру, щоб бути готовою захиститися як від Ірану, так і від країн, які його підтримують.

Однак нещодавно стало відомо, що новий лідер ХАМАС Ях'я Сінвар через посередників повідомив Ізраїль про бажання проведення перемовин заради припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий укласти угоду, однак ізраїльські служби безпеки ставляться до таких скептично.

Додамо, нещодавно стало відомо, що ізраїльські військові ліквідували старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.



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