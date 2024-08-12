З території Лівану вночі запустили 30 ракет у напрямку Ізраїлю
У ніч проти 12 серпня З території Лівану знову запускали ракети у бік Ізраїля. Відомо про щонайменше 30 пусків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Армію оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).
Повітряна тривога на півночі Ізраїлю була оголошена приблизно о 2:00.
Ізраїльскі військові заявили про збиття ракет. Вони були зафіксовані у напрямку району Кабрі, а деякі з них впали у відкритій місцевості.
Зазначається, що повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході ще більш загострилась. Іран одразу звинуватив у цьому Ізраїль, який визнав свою причетність у коментарі до представників США.
Наразі відомо, що Іран активно готується до "відповіді" Ізраїлю. Точні терміни невідомі, але у світі побоюються ескалації конфлікту.
Ізраїльська розвідка повідомила, що Іран може вдарити по країні вже найближчим часом. Ізраїль продовжує посилювати свою оборонну інфраструктуру, щоб бути готовою захиститися як від Ірану, так і від країн, які його підтримують.
Однак нещодавно стало відомо, що новий лідер ХАМАС Ях'я Сінвар через посередників повідомив Ізраїль про бажання проведення перемовин заради припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий укласти угоду, однак ізраїльські служби безпеки ставляться до таких скептично.
Додамо, нещодавно стало відомо, що ізраїльські військові ліквідували старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.