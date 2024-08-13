ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїльська авіація вдарила по позиціях угруповання "Хезболла" у Лівані

Вівторок 13 серпня 2024 07:26
UA EN RU
Ізраїльська авіація вдарила по позиціях угруповання "Хезболла" у Лівані Фото: ізраїльські військові атакували позиції бойовиків "Хезболла" в Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Зазначається, що в понеділок, 12 серпня, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по військових об'єктах угруповання в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.

"Крім цього, ВПС завдали удару по спостережному посту "Хезболли" в районі Айта аш-Шаб на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні.

Обстріли "Хезболли"

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня бойовики "Хезболли" запустили десятки ракет у напрямку Ізраїлю.

Днями військові Ізраїлю ліквідували командира ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Тим часом Іран найближчим часом готує масований удар по Ізраїлю і може атакувати будь-якої миті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Хезболла
NEWS
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія