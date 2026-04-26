Бойовики "Аль-Каїди" ліквідувати міністра оборони Малі у його резиденції, - Al Jazeera

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Деталі нападів та загибель міністра

За даними джерел видання, резиденція генерала Камари у гарнізонному місті Каті, що за 15 км від столиці Бамако, стала об’єктом атаки із застосуванням замінованого автомобіля.

Напад здійснили бойовики угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульмані" (філія "Аль-Каїди") спільно з повстанцями-туарегами з Фронту визволення Азавада.

Садіо Камара вважався однією з найвпливовіших фігур у військовому керівництві Малі, яке прийшло до влади після переворотів 2020 та 2021 років.

Аналітики називали його ключовою опорою режиму та ймовірним майбутнім лідером країни. Його смерть називають серйозним ударом по збройних силах Малі.

Ситуація в країні

Як повідомляє Al Jazeera, напади відбулися одночасно у кількох регіонах - у столиці Бамако, містах Гао та Кідал на півночі, а також у Севаре в центрі країни.

У Кідалі станом на неділю все ще тривали стрілянина та вибухи. Тимчасовий президент країни Ассімі Гойта не постраждав, його перевели у безпечне місце.

Експерти зазначають, що раніше ворогуючі між собою угруповання - ісламісти та туареги - об'єднали зусилля для боротьби проти держави. Африканський Союз та представники США вже офіційно засудили ці напади.