ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Боевики "Аль-Каиды" ликвидировали министра обороны Мали в его резиденции, - Al Jazeera

21:25 26.04.2026 Вс
2 мин
"Аль-Каида" нанесла удар в самое сердце военной машины Мали
aimg Сергей Козачук
Боевики "Аль-Каиды" ликвидировали министра обороны Мали в его резиденции, - Al Jazeera Фото: боевики "Аль-Каиды" ликвидировать министра обороны Мали (Getty Images)

Министр обороны Мали генерал Садио Камара погиб в результате масштабной скоординированной атаки на военные объекты по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Детали нападений и гибель министра

По данным источников издания, резиденция генерала Камары в гарнизонном городе Кати, что в 15 км от столицы Бамако, стала объектом атаки с применением заминированного автомобиля.

Нападение совершили боевики группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмани" (филиал "Аль-Каиды") совместно с повстанцами-туарегами из Фронта освобождения Азавада.

Садио Камара считался одной из самых влиятельных фигур в военном руководстве Мали, которое пришло к власти после переворотов 2020 и 2021 годов.

Аналитики называли его ключевой опорой режима и вероятным будущим лидером страны. Его смерть называют серьезным ударом по вооруженным силам Мали.

Ситуация в стране

Как сообщает Al Jazeera, нападения произошли одновременно в нескольких регионах - в столице Бамако, городах Гао и Кидал на севере, а также в Севаре в центре страны.

В Кидале по состоянию на воскресенье все еще продолжались стрельба и взрывы. Временный президент страны Ассими Гойта не пострадал, его перевели в безопасное место.

Эксперты отмечают, что ранее враждующие между собой группировки - исламисты и туареги - объединили усилия для борьбы против государства. Африканский Союз и представители США уже официально осудили эти нападения.

Ситуация в Мали

Напомним, в последнее время ситуация с безопасностью в Мали стремительно ухудшилась.

Ранее стало известно, что боевики "Аль-Каиды" и туареги начали масштабное наступление, захватив город Кидал и атаковав аэропорт в столице страны Бамако, где под ударом могли оказаться российские наемники.

Также сообщалось, что российские боевики из "Африканского корпуса" (бывший "Вагнер") устроили кампанию террора в Мали, совершая многочисленные военные преступления против гражданского населения.

На фоне тесного сотрудничества с Кремлем Мали вместе с Буркина-Фасо и Нигером объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Африка Аль-Каида Мали
Новости
Аналитика
