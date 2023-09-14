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Бойовик "Русича", який воював на Донбасі, попросить політичного притулку у Фінляндії

Фінляндія, Четвер 14 вересня 2023 20:27
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Бойовик "Русича", який воював на Донбасі, попросить політичного притулку у Фінляндії Фото: Ян Петровський (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Фінляндії сьогодні, 14 вересня, знову залишив під вартою бойовика "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського. Він планує попросити політичного притулку в цій країні.

Про це заявив адвокат бойовика Наталія Мальгіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Окружний суд Східного Уусімаа сьогодні вдруге обговорював затримання Воіслава Тордена (нове ім'я та прізвище Яна Петровського - ред.)

Петровський просив звільнити його, але районний суд відмовив йому в цьому. Рішення про тримання під вартою прийнято за підозрою в участі в діяльності терористичного угруповання в Україні.

Бойовик хоче залишитися у Фінляндії

Адвокатка Наталія Мальгіна, яка вже допомагала Петровському на попередніх етапах, заявила в серпні, що Петровський має намір подати заяву про надання притулку у Фінляндії.

Юрист Хейккі Лампела вважає, що "життя Петровського опиниться під загрозою, якщо його екстрадують в Україну". Лампела працює на захист росіянина за призначенням районного суду.

Затримання Петровського у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його.

Ян Петровський є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Петровський воював на боці Башара Асада в Сирії.

Сам Петровський із так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", якого затримала поліція Фінляндії, просить екстрадувати його до Росії.

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