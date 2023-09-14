Боевик "Русича", воевавший на Донбассе, попросит политического убежища в Финляндии

Суд в Финляндии сегодня, 14 сентября, снова оставил под стражей боевика "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского. Он планирует попросить политического убежища в этой стране.

Об этом заявил адвокат боевика Наталья Мальгина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Окружной суд Восточного Уусимаа сегодня во второй раз обсуждал задержание Воислава Тордена (новое имя и фамилия Яна Петровского - ред.)

Петровский просил освободить его, но районный суд отказал ему в этом. Решение о содержании под стражей принято по подозрению в участии в деятельности террористической группировки в Украине.

Боевик хочет остаться в Финляндии

Адвокат Наталья Мальгина, которая уже помогала Петровскому на предыдущих этапах, заявила в августе, что Петровский намерен подать заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Юрист Хейкки Лампела считает, что "жизнь Петровского окажется под угрозой, если его экстрадируют в Украину". Лампела работает на защиту россиянина по назначению районного суда.

Задержание Петровского в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его.

Ян Петровский является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, а также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

Сам Петровский из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", задержанный полицией Финляндии, проситэкстрадировать его в Россию.