ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боевик "Русича", воевавший на Донбассе, попросит политического убежища в Финляндии

Финляндия, Четверг 14 сентября 2023 20:27
UA EN RU
Боевик "Русича", воевавший на Донбассе, попросит политического убежища в Финляндии Фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд в Финляндии сегодня, 14 сентября, снова оставил под стражей боевика "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского. Он планирует попросить политического убежища в этой стране.

Об этом заявил адвокат боевика Наталья Мальгина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Окружной суд Восточного Уусимаа сегодня во второй раз обсуждал задержание Воислава Тордена (новое имя и фамилия Яна Петровского - ред.)

Петровский просил освободить его, но районный суд отказал ему в этом. Решение о содержании под стражей принято по подозрению в участии в деятельности террористической группировки в Украине.

Боевик хочет остаться в Финляндии

Адвокат Наталья Мальгина, которая уже помогала Петровскому на предыдущих этапах, заявила в августе, что Петровский намерен подать заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Юрист Хейкки Лампела считает, что "жизнь Петровского окажется под угрозой, если его экстрадируют в Украину". Лампела работает на защиту россиянина по назначению районного суда.

Задержание Петровского в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его.

Ян Петровский является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, а также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

Сам Петровский из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", задержанный полицией Финляндии, проситэкстрадировать его в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Финляндия Война в Украине
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ