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Бойові танки, аеророзвідка та полонені: українські бійці показали роботу на Курському напрямку

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 12:22
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Бойові танки, аеророзвідка та полонені: українські бійці показали роботу на Курському напрямку Фото: бої у Курській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські Сухопутні війська продовжують виконувати бойові задачі на Курському напрямку. Зокрема, активно поповнюється обмінний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Як зазначається у повідомленні, підрозділи Сухопутних військ успішно виконують поставлені завдання на курському напрямку.

"Продовжуємо поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону", йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, українські бійці провели низку успішних завдань з використанням важкої техніки у боротьбі проти окупантів. Зокрема, на одному із кадрів, знятих з дрона, зафіксовано велику групу російських військовополонених, які рухаються у супроводі. Варто зауважити, що бої тривають як у польових умовах, так і неподалік населених пунктів.

Бої у Курській області

Сьогодні ми розповідали, як українські бійці Сил спеціальних операцій знищують противника під час операції на території Курської області.

Варто зауважити, що з моменту прориву у Курську область, 6 травня, близько 82 російських населених пунктів були взяті під контроль ЗСУ.

Метою даної операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони. Під час неї українські захисники також успішно знищують російські мости, що унеможливлює відхід російських військових із районів оточення, а також ускладнює їх логістику.

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