ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боевые танки, аэроразведка и пленные: украинские бойцы показали работу на Курском направлении

Украина, Понедельник 19 августа 2024 12:22
UA EN RU
Боевые танки, аэроразведка и пленные: украинские бойцы показали работу на Курском направлении Фото: бои в Курской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские Сухопутные войска продолжают выполнять боевые задачи на Курском направлении. В частности активно пополняется обменный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Как отмечается в сообщении, подразделения Сухопутных войск успешно выполняют поставленные задачи на курском направлении.

"Продолжаем пополнять обменный фонд, что позволит быстрее вернуть наших ребят из плена", говорится в сообщении.

Согласно видео, украинские бойцы провели ряд успешных задач с использованием тяжелой техники в борьбе против оккупантов. В частности, на одном из кадров, снятых с дрона, зафиксирована большая группа российских военнопленных, двигающихся в сопровождении. Следует заметить, что бои продолжаются как в полевых условиях, так и недалеко от населенных пунктов.

Бои в Курской области

Сегодня мы рассказывали, как украинские бойцы сил специальных операций уничтожают противника во время операции на территории Курской области .

Следует заметить, что с момента прорыва в Курскую область, 6 мая, около 82 российских населенных пунктов были взяты под контроль ВСУ.

Целью данной операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны. Во время нее украинские защитники также успешно уничтожают российские мосты, что делает невозможным уход российских военных из районов окружения, а также усложняет их логистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война России против Украины
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты