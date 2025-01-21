Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд гривень на дрони, - Умєров

Дрони для ЗСУ

Протягом останніх років Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році. Ще торік Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

У грудні голова уряду Денис Шмигаль стверджував, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо прямого фінансування бригад для прискорення закупівлі безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.