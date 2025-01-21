Боевые бригады ежемесячно будут получать 2,5 млрд гривен на дроны, - Умеров

По словам министра, в декабре Минобороны передало боевым подразделениям украинских воинов 2,1 млрд гривен на закупку дронов. Это, в свою очередь, позволило быстро обеспечить потребности бойцов и усилить диверсификацию централизованного управления.

После анализа инициативы было принято решение о ее масштабировании. Сегодня, как отметил Умеров, Кабинет министров поддержал соответствующее предложение Министерства обороны.

"Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2.5 млрд гривен для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте", - добавил он.