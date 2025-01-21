Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд гривень на дрони, - Умєров

Між бригадами Збройних сил України (ЗСУ) щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України, яке цитує голову відомства Рустема Умєрова.

"Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2.5 млрд гривень для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті", - додав він.

Після аналізу ініціативи було прийнято рішення щодо її масштабування. Сьогодні, як відзначив Умєров, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства оборони.

За словами міністра, у грудні Міноборони передало бойовим підрозділам українських воїнів 2,1 млрд гривень на закупівлю дронів. Це, своєю чергою, дозволило швидко забезпечити потреби бійців й посилити диверсифікацію централізованого управління.

Дрони для ЗСУ

Протягом останніх років Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році. Ще торік Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

У грудні голова уряду Денис Шмигаль стверджував, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо прямого фінансування бригад для прискорення закупівлі безпілотників.

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