Боевые бригады ежемесячно будут получать 2,5 млрд гривен на дроны, - Умеров
Между бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно будет распределяться 2,5 млрд гривен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины, которое цитирует главу ведомства Рустема Умерова.
По словам министра, в декабре Минобороны передало боевым подразделениям украинских воинов 2,1 млрд гривен на закупку дронов. Это, в свою очередь, позволило быстро обеспечить потребности бойцов и усилить диверсификацию централизованного управления.
После анализа инициативы было принято решение о ее масштабировании. Сегодня, как отметил Умеров, Кабинет министров поддержал соответствующее предложение Министерства обороны.
"Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2.5 млрд гривен для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте", - добавил он.
Дроны для ВСУ
В последние годы Украина постепенно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году. Еще в прошлом году Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
В декабре глава правительства Денис Шмыгаль утверждал, что Кабинет министров принял решение о прямом финансировании бригад для ускорения закупки беспилотников.
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