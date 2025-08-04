Не лише на дрони: Зеленський обіцяє розширити пряме фінансування бригад
В Україні вже працює пряме фінансування для бригад на закупівлю дронів. При цьому необхідно розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він перебуває з робочим візитом у Харкові та області. Президент відвідав бойові бригади.
"Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі - позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта", - зазначив глава держави.
Зеленський відзначив військових державними нагородами та обговорив потреби бригад.
"І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад - передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно - за своїми потребами, за своїм вибором - купувати також пікапи, інші необхідні засоби", - зазначив президент.
Він також повідомив, що завтра збирає Ставку верховного головнокомандувача.
"Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", - додав Зеленський.
Маркетплейс зброї для військових
Нагадаємо, Міноборони України запустило нову цифрову систему. Вона призначена для постачання озброєння для ЗСУ.
Як повідомлялося, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.
Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить й інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.
Детальніше про цю систему, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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