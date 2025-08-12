Боевые батальоны получат по 7 млн гривен на оружие: деньги уже перераспределили

Боевые бригады будут получать по 7 млн гривен на каждый батальон. Эти средства направят на закупку оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

"По результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности", - говорится в сообщении.

Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Как отметил Шмыгаль, для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен.

Отныне каждая бригада будет получать 7 млн гривен на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. На эти средства военные смогут приобрести больше дронов и другого необходимого оснащения.

Глава Минобороны отметил, что состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.

"Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача - перечислить средства максимально быстро", - добавил Шмыгаль.