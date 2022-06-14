Даже с бойлером. В КГГА объяснили, кто должен платить за горячую воду

Киевляне, у которых есть бойлер, также должны платить за горячую воду, если в доме есть внутренняя система горячего водоснабжения (ГВП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Отметим, что с декабря 2021 года в платежках появилась новая строка - ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения). Это оплата за тепловую энергию, которую дом использует для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушарок. Ее размер в столице в мае в среднем составляет 46,5 гривен.

"Начисления осуществляют для всех домов города, оборудованных системой ГВС. Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется в соответствии с действующими законодательными нормами", - объясняют в КГГА.

Плата за ФСГ начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.