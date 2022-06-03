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В Харькове вернули оплату за коммуналку: что будет с долгами

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Пятница 03 июня 2022 17:53
В Харькове вернули оплату за коммуналку: что будет с долгами Фото: в Харькове вернули оплату за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 июня в Харькове вернули начисления за коммунальные услуги. Уже в июле горожане получат квитанции за прошлый месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Как будет происходить начисление за коммунальные услуги

  • начисления за коммуналку с 24 февраля до 1 июня будут списаны;
  • после перерасчета, первые квитанции с начислением за июнь харьковчане получат уже в июле;
  • все задолженности до 24 февраля, будут включены в платежки;

"Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, сделают перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня", - отметили в городском совете.

Тарифы остаются неизменными.

Напомним, РБК-Украина писало обо всех изменениях тарифов, пенсий и правил для беженцев, которые вступают в силу с первого июля.

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