В Харькове вернули оплату за коммуналку: что будет с долгами
Фото: в Харькове вернули оплату за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Начиная с 1 июня в Харькове вернули начисления за коммунальные услуги. Уже в июле горожане получат квитанции за прошлый месяц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Как будет происходить начисление за коммунальные услуги
- начисления за коммуналку с 24 февраля до 1 июня будут списаны;
- после перерасчета, первые квитанции с начислением за июнь харьковчане получат уже в июле;
- все задолженности до 24 февраля, будут включены в платежки;
"Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, сделают перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня", - отметили в городском совете.
Тарифы остаются неизменными.
Напомним, РБК-Украина писало обо всех изменениях тарифов, пенсий и правил для беженцев, которые вступают в силу с первого июля.
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