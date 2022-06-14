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Навіть з бойлером. В КМДА пояснили, хто повинен платити за гарячу воду

Фото: теплопункт (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кияни, які мають бойлер, також мають платити за гарячу воду, якщо у будинку є внутрішня система гарячого водопостачання (ГВП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначимо, що з грудня 2021 року у платіжках з’явився новий рядок - ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання). Це сплата за теплову енергію, яку будинок використовує для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушарок. Її розмір у столиці в травні у середньому становить 46,5 гривень.

"Нарахування здійснюють для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується відповідно до чинних законодавчих норм", - пояснюють в КМДА.

Плата за ФСГ нараховується протягом усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, коли можна не платити за комуналку.

Тим часом у Харкові повернули нарахування за комунальні послуги.

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КиївКомунальні платежі