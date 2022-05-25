ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За коммуналку можно не платить. В Кабмине назвали условие

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 11:32
За коммуналку можно не платить. В Кабмине назвали условие Фото: за коммуналку можно не платить при наличии справки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компании-поставщики не будут насчитывать оплату за коммунальные услуги в случае, если потребитель отсутствовал больше 30 дней. Свое отсутствие абонент должен подтвердить соответствующим документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение заместителя министра общин и территорий Натальи Хоцяновской.

"Сегодня все потребители, если они отсутствовали больше 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счетчиками, нужно эти показатели подавать, а именно - повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом, и не будет касаться услуг на тепло", - говорит она.

Так, если человек больше 30 дней не находился в помещении, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить хотя бы один из следующих документов:

  • справку о прохождении лечения;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.

Эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.

Как сообщалось, ранее Верховная рада запретила принудительное исполнение решений судов по взысканию с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коммунальные платежи
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту