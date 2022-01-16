Бойкот Пекина. Кто и почему не поедет на зимнюю Олимпиаду-2022

Объявление дипломатического бойкота

Соединенные Штаты отказались направлять официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине 6 декабря. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, делегация США не поедет на Игры из-за ситуации с правами человека в Китае. По ее словам, причиной стал "проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека" и Вашингтон не собирается способствовать "фанфарам" Олимпийских игр.

Вместе с тем, по словам Псаки, олимпийской сборной США дипломатический бойкот не коснется, у них будет полная поддержка американского правительства, которое "не считает правильным шагом наказывать спортсменов, которые готовились к состязаниям".

Какие страны бойкотируют Игры

Бойкот сразу же поддержали ряд демократических стран: Великобритания, Канада, Австралия и Япония.

В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что в стране обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские официальные лица бойкотируют мероприятие после того, как в последние годы были разрушены отношения страны с Китаем. Причиной решения Моррисон назвал нарушения прав человека в Китае.

Генеральный секретарь правительства Японии отметил, что Хирокадзу Мацуно для Японии свобода и права человека - одни из ключевых ценностей.

Позиция Китая

Еще до объявления бойкота со стороны Вашингтона китайские чиновники заявляли, что, что из-за антиковидных ограничений Пекин в любом случае не приглашал бы на Игры никаких высокопоставленных лиц.

В то же время Китай назвал этот шаг Вашингтона "политическим фарсом, направленным против себя". Как заявил пресс-секретарь китайского представительства при ООН, "США хотят политизировать спорт, вызвать разногласия и спровоцировать конфронтацию. Успех Игр не зависит от присутствия правительственных чиновников из горстки стран".

Посольство Китая в Вашингтоне назвало бойкот "серьезным искажением духа Олимпийской хартии".