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Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине: Канада присоединилась к ряду других стран

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Среда 08 декабря 2021 20:00
Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине: Канада присоединилась к ряду других стран Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канада присоединилась к ряду других стран, которые объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Обеспокоена нарушением прав человека в Китае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер министра Канады Джастина Трюдо.

"Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине", - заявил Трюдо.

Как отметил премьер, спортсмены сборной и в дальнейшем ждут возможность показать себя на Олимпиаде и могут рассчитывать на поддержку со стороны Канады.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.

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