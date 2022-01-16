Бойкот Пекіна. Хто і чому не поїде на зимову Олімпіаду-2022

Оголошення дипломатичного бойкоту

Сполучені Штати відмовилися направляти офіційну делегацію на Олімпійські ігри в Пекіні 6 грудня. Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, делегація США не поїде на ігри через ситуацію з правами людини в Китаї. За її словами, причиною став "геноцид в Сіньцзяні та інші порушення прав людини" і Вашингтон не збирається сприяти "фанфарам" Олімпійських ігор.

Разом з тим, за словами Псакі, олімпійської збірної США дипломатичний бойкот не торкнеться, у них буде повна підтримка американського уряду, який "не вважає правильним кроком карати спортсменів, які готувалися до змагань".

Які країни бойкотують ігри

Бойкот відразу ж підтримали ряд демократичних країн: Великобританія, Канада, Австралія та Японія.

Зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що в країні стурбовані порушенням прав людини з боку уряду Китаю.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що австралійські офіційні особи бойкотують захід після того, як в останні роки були зруйновані відносини країни з Китаєм. Причиною рішення Моррісон назвав порушення прав людини в Китаї.

Генеральний секретар уряду Японії зазначив, що Хірокадзу Мацуно для Японії свобода і права людини - одні з ключових цінностей.

Позиція Китаю

Ще до оголошення бойкоту з боку Вашингтона китайські чиновники заявляли, що, що через антиковідні обмеження Пекін в будь-якому випадку не запрошував би на ігри ніяких високопоставлених осіб.

Разом з тим Китай назвав цей крок Вашингтона "політичним фарсом, спрямованим проти себе". Як заявив прес-секретар китайського представництва при ООН, "США хочуть політизувати спорт, викликати розбіжності і спровокувати конфронтацію. Успіх Ігор не залежить від присутності урядовців з жменьки країн".

Посольство Китаю у Вашингтоні назвало бойкот "серйозним спотворенням духу Олімпійської хартії".