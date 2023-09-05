UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойкот через зерно. Українським нардепам заборонили їздити в Польщу, - джерело

Фото: українським нардепам заборонили їздити в Польщу (golos.сom.ua)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Українським народним депутатам тимчасово заборонили їздити в Польщу. Це пов'язано з позицією Варшави щодо імпорту українського збіжжя.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у монобільшості.

За словами співрозмовника видання, ця заборона неофіційна. Вона діятиме орієнтовно до 15 вересня. Саме тоді має бути вирішено, чи буде продовжено заборону на імпорт українського збіжжя.

Заборона імпорту з України

Нагадаємо, у квітні цього року Польща першою із країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України. Потім це рішення було оформлене рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Як вже зазначалось, заборона діє до 15 вересня, проте Польща разом з іншими вищезгаданими країнами виступає за її продовження. Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський також підтримав продовження заборони на імпорт українського зерна до п'яти прикордонних країн до кінця 2023 року.

Ми також вже повідомляли, що Україна оскаржуватиме заборону на імпорт зерна до п'яти країн Європейського Союзу, якщо його буде продовжено після 15 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщазерновий коридор