Єврокомісар виступає за продовження заборони на постачання зерна з України після 15 вересня

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п'ять прикордонних країн до кінця 2023 року. Він також запропонував надати субсидії українським експортерам зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.

Виступаючи перед групою євродепутатів із сільськогосподарського комітету парламенту, Войцеховський заявив, що ЄС має розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, таких як Балтика. Цю пропозицію, за його словами, підтримують п'ять прикордонних країн і Україна.

"Це не пропозиція Єврокомісії, але я сподіваюся, що вона буде", - заявив польський дипломат, попередивши, що нове відкриття ринків викличе "величезну кризу" в п'яти прикордонних країнах-членах.

Заборона на експорт українського зерна

У травні цього року Євросоюз дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії заборони, яка наразі діє в Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, закінчується 15 вересня.

Водночас, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт має намір запровадити власну заборону на імпорт українського зерна після 16 вересня.

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