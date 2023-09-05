Бойкот из-за зерна. Украинским нардепам запретили ездить в Польшу, - источник

По словам собеседника издания, этот запрет неофициальный. Он будет действовать ориентировочно до 15 сентября. Именно тогда должно быть решено, будет ли продлен запрет на импорт украинского зерна.

Запрет импорта из Украины

Напомним, в апреле этого года Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины. Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Как уже отмечалось, запрет действует до 15 сентября, однако Польша вместе с другими вышеупомянутыми странами выступает за его продление. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский также поддержал продление запрета на импорт украинского зерна в пять приграничных стран до конца 2023 года.

Мы также уже сообщали, что Украина будет оспаривать запрет на импорт зерна в пять стран Европейского Союза, если он будет продлен после 15 сентября.

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