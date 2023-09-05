Бойкот из-за зерна. Украинским нардепам запретили ездить в Польшу, - источник

Украинским народным депутатам временно запретили ездить в Польшу. Это связано с позицией Варшавы касательно импорта украинского зерна.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в монобольшинстве.
По словам собеседника издания, этот запрет неофициальный. Он будет действовать ориентировочно до 15 сентября. Именно тогда должно быть решено, будет ли продлен запрет на импорт украинского зерна.
Напомним, в апреле этого года Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины. Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.
Как уже отмечалось, запрет действует до 15 сентября, однако Польша вместе с другими вышеупомянутыми странами выступает за его продление. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский также поддержал продление запрета на импорт украинского зерна в пять приграничных стран до конца 2023 года.
Мы также уже сообщали, что Украина будет оспаривать запрет на импорт зерна в пять стран Европейского Союза, если он будет продлен после 15 сентября.
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