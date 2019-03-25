Бойко: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Дата рождения: 9 октября 1958 года (60 лет)

Партия: "Оппозиционный блок"

Должность: народный депутат

Образование: Восточноукраинский университет им. В.Даля

Семья: женат, шестеро детей

Бойко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Бизнес

Скандалы

Семья

Бойко на выборах 2019. Новини

По данным опроса КМИС, проведенного 14-22 марта, Юрий Бойко занимает четвертое место в президентском рейтинге. За Бойко готовы проголосовать 10,4% респондентов. Вместе с тем, по данным опроса группы "Рейтинг" за 5-14 марта, Бойко занимает пятое место в рейтинге. Кандидата в президенты поддерживают 8,4% респондентов.

Согласно результатам исследования, проведенного 16-29 января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), за Юрия Бойко готовы проголосовать 9,3% избирателей, что соответствует четвертому месту в рейтинге. Сейчас в тройку лидеров, по данным опроса, входят Владимир Зеленский (23%), Петр Порошенко (16,4%) и Юлия Тимошенко (15,7%).

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-24 января 2019, Юрия Бойко на выборах готовы поддержать 10% опрошенных. Согласно опросу, Бойко пока занимает четвертое место в рейтину уступая Владимиру Зеленскому (19%), Юлии Тимошенко (18,2%) и Петру Порошенко (15,1%).

22 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины. Бойко зарегистрировали самовыдвиженцем.

кандидатом в президенты Украины. Бойко зарегистрировали самовыдвиженцем. 17 ноября 2018 года сопредседатель фракции "Оппозиционный блока" в Верховной раде Украины Юрий Бойко стал единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя".

сопредседатель фракции "Оппозиционный блока" в Верховной раде Украины Юрий Бойко стал от "Оппозиционной платформы - За життя". 13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то за внефракционного депутата, экс-сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко проголосовали бы 5,5% украинцев. Его опережают Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко и лидер Анатолий Гриценко.

Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то за внефракционного депутата, экс-сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко проголосовали бы 5,5% украинцев. Его опережают Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко и лидер Анатолий Гриценко. 9 ноября 2018 года сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович неожиданно подписали соглашение о создании оппозиционного объединения "Оппозиционная платформа - За життя". По словам Рабиновича, Бойко будет единым кандидатом на предстоящих выборах президента от новосозданного объединения. Однако далеко не все однопартийцы поддержали такое решение. 20 ноября 2018 года стало известно, что фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович неожиданно подписали соглашение о создании оппозиционного объединения "Оппозиционная платформа - За життя". По словам Рабиновича, Бойко будет единым кандидатом на предстоящих выборах президента от новосозданного объединения. Однако далеко не все однопартийцы поддержали такое решение. 20 ноября 2018 года стало известно, что фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. 1 ноября 2018 года. За внефракционного депутата, экс-сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко проголосовали бы 6,9% украинцев. Это пятое место в президентском рейтинге.

Биография

Юрий Анатольевич Бойко родился 9 октября 1958 года в Горловке в семье рабочих: отец – инженер на оборонном заводе, а мать - энергетик.

Имеет два высших образования. Первое получил в 1981 году, когда окончил Московский химико-технологический ин-т им. Д.Менделеева ("инженер-химик-технолог"); второе - в 2001-м по специальности "инженер-экономист" в Восточноукраинском университете.

Начинал трудовой путь мастером цеха и дошел до должности директора химзавода "Заря" (1981-1999).

С 1999-го работает на нефтерынке. Сначала Бойко был гендиректором Лисичанского НПЗ, а с августа 2001-го – главой правления АО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ). В то время у Бойко завязываются дружеские отношения с Олегом Дубиной, который возглавлял Алчевский меткомбинат, а после стал вице-премьером.

Именно с подачи Дубины Бойко переехал в столицу и возглавил правление "Нафтогаза Украины" (январь 2002 года). В "Нафтогазе" Бойко работал над погашением газовых долгов между Украиной, РФ и Таджикистаном. Был удостоен за это звания Герой Украины и ордена "Держава".

Политическая деятельность

С политикой Бойко связан еще с 2001 года, когда вступил в партию Сергея Тигипко "Трудовая Украина". А уже спустя три года он возглавил Республиканскую партию, которая на выборах в Верховную раду 2006 так и не преодолела избирательный барьер.

Фото: лидер Республиканской партии Украины Юрий Бойко во время встречи с активом Севастопольской организации СПУ в Севастополе, 18 июня 2005 года (УНИАН)

В июле 2003 года был назначен первым замминистра топлива и энергетики Украины. В 2006-2007 годы – министр топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.

Фото: министр топлива и энергетики Бойко выступает во время заседания партнеров Глобального партнерства в ядерной энергетике в Вене 16 сентября 2007 (УНИАН)

Фото: министр топлива и энергетики Украины Бойко и председатель Федерального агентства по атомной энергетике РФ (Росатом) Сергей Кириенко в Вене 16 сентября 2007 (УНИАН)

Фото: президент Ющенко и министр Бойко обсуждают вопросы, возникшие накануне очередного раунда украинский-российских переговоров по формированию цены на газ, в понедельник, 3 Декабря 2007 (УНИАН)

С 2007 года Бойко примкнул к "Партии регионов", где стал заместителем ее главы и руководителем Киевской партоблорганизации. Вместе с партией победил на досрочных выборах ВР 2007 и стал замглавы Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Фото: лидер Партии регионов Виктор Янукович и нардеп Юрий Бойко во время праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине освобождения Киева в Ново-Петровцах 7 ноября 2008 (УНИАН)

11 марта 2010 года после победы Януковича на президентских выборах Бойко повторно занял должность министр топлива и энергетики. А уже через год, в декабре 2012 года, стал вице-премьером.

26 марта 2014 года Юрий Бойко вопреки решению "Партии регионов" (ПР) выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Однако в итоге набрал менее 1% голосов. За "самовольное" выдвижение в кандидаты был исключен из партии.

Осенью 2014 года на досрочных парламентских выборах возглавил партию "Оппозиционный блок". Она прошла в Верховную раду VIII созыва и сформировала фракцию.

Бизнес

В октябре 2006 года в интервью изданию "Украинская правда" бывший зять Леонида Кучмы Игорь Франчук заявил, что Бойко владеет рядом крымских предприятий. Однако, о каких именно предприятиях шла речь, не уточнялось. В СМИ назывались Крымский содовый завод и ГАК "Титан".

В феврале 2014-го издание INSIDER провело расследование по поводу собственников украинских облэнерго. Как писали журналисты, в частности, Юрий Бойко является бенефициаром "Волыньоблэнерго".

В 2017 году Юрий Бойко оказался на 59 месте в списке самых богатых людей страны.

Скандалы

В 2011 году в бытность работы министром топлива и энергетики Юрий Бойко оказался в центре громкого коррупционного скандала, который окрестили как "вышки Бойко". Тогда подконтрольная министерству компания "Черноморнефтегаз", добывающий газ на шельфе Черного моря, приобрела две буровые платформы сингапурского производства через посредников стоимостью по 400 млн долларов каждая.

Фото: самоходная плавучая буровая установка (СПБУ) "Петр Годованец" в пгт Черноморское (Крым), 15 мая 2012 года (УНИАН)

После сделки в СМИ сразу же поднялась шумиха. Как писало издание "Зеркало недели", цена платформ была завышена почти вдвое, а покупались они через подставные фирмы.

15 сентября 2016 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания Бойко документов по закупкам вышек.

За годы парламентской работы "засветился" Бойко и в драках, в частности, с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко. Напомним, драка между нардепами произошла на согласительном совете ВР в ноябре 2016 года после того, как Ляшко обвинил Бойко в том, что тот ездит в Москву для получения указаний.

"Бойко с Левочкиным ездят по "московским обкомам", получают ЦУ в Кремле. У меня вопрос к СБУ, почему они ездят по "москвам" и до сих пор не в тюрьме", — заявил Ляшко.

После этих слов Бойко, который сидел рядом, поднялся со своего места, схватил Ляшко за голову и ударил кулаком. По факту потасовки полиция даже открыла уголовное производство.

Семья

Жена — Вера Дмитриевна (по специальности "химик-технолог").

Фото: Брий Бойко с женой (dosye.info)

Супруги воспитывают 3 сыновей – Анатолия, Юрия и Николая и 3 дочерей – Ярославу, Ульяну и Марию.

Фото: дети Юрия Бойко (dosye.info)