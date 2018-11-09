"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата в президенты

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Имя кандидата будет названо в ноябре

"Оппозиционная платформа - За життя", о создании которой сегодня договорились Юрий Бойко (сопредседатель "Оппоблока") и Вадим Рабинович (лидер партии "За життя"), выдвинет единого кандидата в президенты. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщается, Рабинович и Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя", согласно которому, в ноябре будет представлен единый кандидат на президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года.

"Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" на следующих президентских выборах", - сказано в тексте соглашения.

Кроме того, стороны достигли согласия о совместном участии представителей платформы в парламентских выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что и "За життя", и "Оппозиционный блок" имеют общее электоральное поле: обе партии нацелены главным образом на избирателей юго-восточных областей Украины.

Как писало РБК-Украина, в "Оппоблоке" есть два руководителя - сопредседатели партии - бизнесмен Борис Колесников, которого считают близким к Ринату Ахметову, и Юрий Бойко, близкий к Сергею Левочкину. По мнению "группы Левочкина", выдвижение единого кандидата от "Оппоблока" и "За життя" гарантирует выход во второй тур президентских выборов, а в случае объединения партий - самую многочисленную фракцию в парламенте. Вместе с тем, по словам источника РБК-Украина, близкого к руководству "За життя", Ахметов не заинтересован в едином кандидате и на президентских выборах он будет делать ставку на Рабиновича.