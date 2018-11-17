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Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя"

Новости » Выборы Президента 2019    17.11.2018 - 12:37
Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя"
Фото: Юрий Бойко (РБК-Украина)

Бойко пойдет на президентские выборы после отказа Вадима Рабиновича

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блока" в Верховной раде Украины Юрий Бойко стал единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте партии "За життя".

Сообщается, что совет "Оппозиционной платформы - За життя" единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах. В политической силе также подчеркнули, что их представители будут защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения.

Напомним, на этой неделе нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента. Свое решение он объяснил тем, что "не имеет права быть арбитром в вопросах православия" из-за обострения религиозной темы в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что "Оппозиционный блок" должен назвать своего кандидата в президенты после официального старта предвыборной кампании. Однако на прошлой неделе Бойко и Рабинович подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы - За життя". Однако политсовет Оппоблока не поддержал это решение.

 

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