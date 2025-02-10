Бої тривають. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Можу сказати, що в околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої, тривають не безуспішно. На додаток, ми про них регулярно повідомляємо - як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - розповів Трегубов.

Він також розповів про ситуацію в селі Котлине на Покровському напрямку.

"Там ідуть боєзіткнення, й не перший день", - зазначив він.

Бої за Велику Новосілку

Нагадаємо, останнім часом тривають бої у селищі Велика Новосілка Донецької області.

За даними 110ОМБр, попри бої просування ворога у Великій Новосілці далі може сповільнитися через географічний бар'єр.