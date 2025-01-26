Чи вдасться РФ продовжувати наступ з Великої Новосілки: відповідь ЗСУ

Попри захід окупантів у Велику Новосілку, росіяни не зможуть далі продовжувати наступ з селища. Справа у географічній перепоні - річці Мокрі Яли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр .

"Щодо перспектив противника. Продовжувати наступ з Великої Новосілки у окупантів вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі", - кажуть військові.

За їх словами, річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника.

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами", - зазначили у 110-й ОМБр.





Річка Мокрі Яли створює окупантам проблеми для подальшого наступу у разі захоплення Великої Новосілки (deepstatemap.live)