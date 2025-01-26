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Чи вдасться РФ продовжувати наступ з Великої Новосілки: відповідь ЗСУ

Донбас, Неділя 26 січня 2025 10:15
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Чи вдасться РФ продовжувати наступ з Великої Новосілки: відповідь ЗСУ Фото: Росія не зможе далі продовжувати наступ з Великої Новосілки через річку Мокрі Яли (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри захід окупантів у Велику Новосілку, росіяни не зможуть далі продовжувати наступ з селища. Справа у географічній перепоні - річці Мокрі Яли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр.

"Щодо перспектив противника. Продовжувати наступ з Великої Новосілки у окупантів вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі", - кажуть військові.

За їх словами, річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника.

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами", - зазначили у 110-й ОМБр.


Річка Мокрі Яли створює окупантам проблеми для подальшого наступу у разі захоплення Великої Новосілки (deepstatemap.live)

Ситуація в районі Великої Новосілки

23 січня РБК-Україна писало, що існує загроза оперативного оточення в районі Великої Новосілки, раніше у ЗСУ розповіли, чи справді є загроза оточення у Великій Новосілці.

За даними Deep State, на ранок 26 січня, окупанти окупували Времівку , а також просунулися у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного.

Додамо, що за даними Генштабу, найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Великої Новосілки, Новосілки, Новодарівки, Костянтинополя.

Важкою також залишається ситуація на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 52 атаки росіян. Також окупанти активно наступали на Краматорському та в Курській області - вдбито по 33 штурмів РФ на кожній з ділянок.

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