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Бои продолжаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в Великой Новоселке

Понедельник 10 февраля 2025 13:28
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Бои продолжаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в Великой Новоселке Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, продолжаются бои. Враг атакует безуспешно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются не безуспешно. В дополнение, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", - рассказал Трегубов.

Он также рассказал о ситуации в селе Котлино на Покровском направлении.

"Там идут боестолкновения, и не первый день", - отметил он.

Бои за Великую Новоселку

Напомним, в последнее время продолжаются бои в поселке Великая Новоселка Донецкой области.

По данным 110ОМБр, несмотря на бои продвижение врага в Великой Новоселке дальше может замедлиться из-за географического барьера.

Также мы писали, что на днях украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую технику неподалеку Великой Новоселки. По российской армии отработала артиллерия.

Больше о том, почему ВСУ важно его удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.

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