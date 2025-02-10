Бои продолжаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в Великой Новоселке

В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, продолжаются бои. Враг атакует безуспешно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются не безуспешно. В дополнение, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", - рассказал Трегубов.

Он также рассказал о ситуации в селе Котлино на Покровском направлении.

"Там идут боестолкновения, и не первый день", - отметил он.

Бои за Великую Новоселку

Напомним, в последнее время продолжаются бои в поселке Великая Новоселка Донецкой области.

По данным 110ОМБр, несмотря на бои продвижение врага в Великой Новоселке дальше может замедлиться из-за географического барьера.