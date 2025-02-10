Бои продолжаются. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в Великой Новоселке
В окрестностях населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области, продолжаются бои. Враг атакует безуспешно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются не безуспешно. В дополнение, мы о них регулярно сообщаем - как о поражении врага там непосредственно, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", - рассказал Трегубов.
Он также рассказал о ситуации в селе Котлино на Покровском направлении.
"Там идут боестолкновения, и не первый день", - отметил он.
Бои за Великую Новоселку
Напомним, в последнее время продолжаются бои в поселке Великая Новоселка Донецкой области.
По данным 110ОМБр, несмотря на бои продвижение врага в Великой Новоселке дальше может замедлиться из-за географического барьера.
Также мы писали, что на днях украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую технику неподалеку Великой Новоселки. По российской армии отработала артиллерия.
Больше о том, почему ВСУ важно его удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.