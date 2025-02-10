Артилерія розгромила техніку та піхоту окупантів під Великою Новосілкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 ОМБр.

Як розповіли військові, перший удар по росіянах трохи не досяг цілі. Тому вони спробували оперативно висадити піхоту до 20 осіб в посадку. Техніка окупантів спробувала відкотитись в зворотному напрямку.

Однак тоді по ворогу було завдано повторного удару.



"За 10 хвилин в посадку чітко лягло щонайменше 10 наших снарядів, тому якщо хтось з окупантів і лишився живим, про експансію "русского мира" вже точно не думав," - сказано у повідомленні.

Бої за Велику Новосілку

Раніше ми писали про те, що у селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої протягом останніх тижнів.

Раніше 110 ОМБр зазначала, що попри бої, просування ворога у Великій Новосілці далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли раніше створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, однак тепер стала перепоною для просування противника.