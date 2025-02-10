Артилерія розгромила техніку та піхоту окупантів під Великою Новосілкою
Днями українські військові за допомогою дронів виявили ворожу техніку неподалік Великої Новосілки. По російській армії відпрацювала артилерія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110 ОМБр.
Як розповіли військові, перший удар по росіянах трохи не досяг цілі. Тому вони спробували оперативно висадити піхоту до 20 осіб в посадку. Техніка окупантів спробувала відкотитись в зворотному напрямку.
Однак тоді по ворогу було завдано повторного удару.
"За 10 хвилин в посадку чітко лягло щонайменше 10 наших снарядів, тому якщо хтось з окупантів і лишився живим, про експансію "русского мира" вже точно не думав," - сказано у повідомленні.
Бої за Велику Новосілку
Раніше ми писали про те, що у селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої протягом останніх тижнів.
Раніше 110 ОМБр зазначала, що попри бої, просування ворога у Великій Новосілці далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли раніше створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, однак тепер стала перепоною для просування противника.
Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.
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