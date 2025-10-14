ua en ru
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

Украина, Вторник 14 октября 2025 08:34
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты) Иллюстративное фото: Генштаб обновил о фронте за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 190 боевых столкновений. Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 315 обстрелов, из них 69 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 214 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Барвиновка, Железнодорожное Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Миколайполье, Полтавка.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов

Напомним, вчера на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск. Как отмечают в "Азове", россияне снова применили типичную тактику: в первой волне наступления действовали мотоциклисты, за которыми двигалась бронетехника с десантом.

Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
