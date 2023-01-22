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Бої за Соледар. Прикордонники показали відео порятунку пораненого бійця

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Донбас, Неділя 22 січня 2023 13:39
Бої за Соледар. Прикордонники показали відео порятунку пораненого бійця Фото: прикордонники показали відео порятунку пораненого бійця (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Соледарі Донецької області тривають запеклі бої. Українські прикордонники показали операцію із порятунку пораненого бійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Соледар. Прикордонники рятують свого побратима, який отримав осколкові поранення", - йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву окупантів, наголосивши, що бої й досі йдуть в місті.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що жодна зі сторін не контролює місто.

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