Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька

Ситуація на фронті

Російські війська продовжують наступальні дії на фронті. Найважчими ділянками залишаються Покровський, Курахівський, Лиманський напрямки. Також останнім часом посилилися бої у районі Часового Яру та Торецька. Раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували позиції ЗСУ біля цих міст.

За словами представників Сил оборони, Росія зосередила 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на сході України та чому до оборони готують міста в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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