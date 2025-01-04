Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на фронте. Самыми тяжелыми участками остаются Покровское, Кураховское, Лиманское направления. Также в последнее время усилились бои в районе Часового Яра и Торецка. Ранее сообщалось, что россияне разрушили позиции ВСУ возле этих городов.

По словам представителей Сил обороны, Россия сосредоточила 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Подробнее о том, что происходит на востоке Украины и почему к обороне готовят города в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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