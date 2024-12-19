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У ЗСУ розповіли, скільки військ росіяни кинули на Покровськ та Курахове

Україна , Четвер 19 грудня 2024 10:57
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У ЗСУ розповіли, скільки військ росіяни кинули на Покровськ та Курахове Фото: росіяни кинули на східні напрямки 150 тисяч війскових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія кинула 150 тисяч солдатів на три найактивніші напрямки фронту на сході України. На Покровському напрямку окупанти зосередили 70 тисяч бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На трьох тактичних напрямках, де найбільше ворог взаємодіє - це Покровський, Курахівський і Времівський, беруть участь три великих російських угрупування "Центр", "Південь" і "Схід". Налічує це угрупування близько 150 тисяч особового складу", - сказав він.

За словами речника, на Покровський напрямок окупанти кинули найбільше сили - близько 70 тисяч солдатів. На Курахівському напрямку близько 35-36 тисяч окупантів, а Времівському - 40 тисяч.

Волошин додав, що росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп замість механізованих накатів. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми не військову техніку: піками та багі.

Втрати армії РФ

Варто зазначити, що останнім часом на фронті зросла кількість російських атак. Так, за минулу добу на всіх напрямках зафіксовано 250 бойових зіткнень. Найважчими ділянками фронту залишаються Покровський, Времівський та Курахівський напрямки. Також активні бої точаться у Курській області.

За останню добу українські воїни ліквідували ще понад 1500 росіян. Всього Росія втратила вже понад 768 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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