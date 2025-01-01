У Часовому Яру та Торецьку росіяни зруйнували деякі українські позиції, - Сили оборони
Російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" в Telegram.
Як зазначається, під покровом туману та із застосуванням димових гранат противник атакував позиції Сил оборони України в Часовому Яру та Торецьку - на Краматорському та Торецькому напрямках.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані", - повідомили Сили оборони.
скриншот deepstatemap.live
Військові зазначили, що минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку. Окупанти намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.
Також тривають інтенсивні бойові дії на Лиманському напрямку, атаки відбили.
"Найбільшу активність на Курахівському напрямку штурмові групи противника проявляли в районах Петропавлівки, Дачного, Українки, Шевченка та в міській забудові Курахового. Окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак", - йдеться в повідомленні.
ОСУВ "Хортиця" додає, що на Времівському напрямку українські воїни проводять заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.
Ситуація на фронті
Росія продовжує наступ на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ на сході України. Крім того, тривають важкі бої у Курській області.
Протягом минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті зафіксували майже 200 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках.
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