Зона ризику. Чи реальна загроза для Покровська і чому до оборони готують Ізюм і Балаклію

Російські війська прагнуть розширити контроль на Донбасі. Вони близькі до повного захоплення Курахового, підбираються до Покровська і Великої Новосілки, а також, імовірно, формують заділ для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Про ситуацію на початок 2025 року, як розвиватимуться події на фронті, зокрема в Курській області, - в огляді РБК-Україна .

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Що відбувається в Кураховому та під Великою Новосілкою

Прямо зараз російська армія стискає кільце навколо Великої Новосілки, яка розташована в районі адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупанти перерізали дорогу на північ біля Нового Комара і з півдня впритул підійшли до висот біля Нескучного та Врем'ївки.

Захоплення Великої Новосілки відкриє противнику можливість наступати в тому числі в бік Дніпропетровської області. Як зазначив речник 48-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Богдан Петренко, для цього йому доведеться докласти величезних зусиль. З огляду на те, що українські удари сповільнюють просування, розбиваючи особовий склад на етапі підвезення і висадки.

Фото: Велика Новосілка близька до оточення і скоро може початися штурм цього райцентру в Донецькій області (deepstatemap.live)

Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що штурм Великої Новосілки може розпочатися найближчим часом зі східного і південно-східного напрямків. "Але це дуже важко буде зробити, оскільки селище перерізають річки, а це природні перешкоди, які створять росіянам проблеми", - пояснив він РБК-Україна.

Завдання росіян - якомога швидше вийти за межі Донецької області. Не для того, щоб наступати на Дніпро або розгорнути якусь велику кампанію, а щоб створити панічну хвилю і продемонструвати насамперед майбутньому президенту США Дональду Трампу, що нібито можуть наступати далі, вважає співрозмовник.

На північний схід від Великої Новосілки вони просуваються до Курахового. З осені противник намагався оточити місто двома угрупованнями з боку Селидового і Вугледара, але Сили оборони досі контролюють дорогу, якою постачаються залишки курахівського гарнізону. На кінець грудня були захоплені центральна частина і район багатоповерхівок, а українські війська відтіснили в промзону.

Фото: судячи з карт, місто Курахове практично повністю захоплене (deepstatemap.live)

Днями "Z-пабліки" повідомили про нібито захоплення промзони і показали відео з російським прапором. Що саме там відбувається, верифікованої інформації у відкритих джерелах немає. Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пропонує розглядати курахівську історію крізь призму ар'єргардних боїв. Тобто українських ударів з метою відходу на підготовлені позиції.

"Скільки протримається оборона складно прогнозувати. Але після Курахового, вочевидь, ворог рухатиметься на захід, щоб реалізувати хоча б частину плану Володимира Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Хоча адмінкордон не стане якоюсь контрольною точкою, рух не зупиниться, поки Сили оборони самі його не зупинять", - зазначив він.

Коваленко звертає увагу на те, що падіння курахівської промзони - це не питання кількох днів і може затягнутися, там на росіян ще чекають виснажливі бої. Оскільки в промзоні не лише теплова електростанція (ТЕС), а ще й механічний завод, і загалом це великий комплекс із великою кількістю будівель. "Але в цілому для них дуже важливо закрити Курахівський виступ. Через нього вони не можуть почати повноцінний наступ на Покровськ", - додав він.

Чи є загроза оточення Покровська і куди ще почне бити РФ

У грудні противник перерізав трасу на південь від Покровська і промацував можливість атакувати напряму. Але Сили оборони нав'язали бої в районі села Шевченко і змусили відмовитися від початкового задуму. "Ще тиждень тому здавалося, що ворог перебуває на роздоріжжі. Було неясно, чи почне атакувати в лоб, як він зробив із Селидовим, чи спробує реалізувати тактику оперативного оточення", - каже Владислав Селезньов.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що негайний штурм Покровська вже не входить у термінові плани російського командування. На їхню думку, Путін міг дати вказівку відкласти операцію і зосередитися на просуванні на відкритій місцевості через невеликі села.

Фото: окупанти вирівнюють південний фронт і поки що не можуть присутні до повноцінної битви за Покровськ (deepstatemap.live)

Наразі окупанти формують статичну лінію бойового зіткнення від Шевченка до Красного Яру і вже чітко проглядається тактика флангових оточень. Як заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, вони намагаються охопити Покровськ через сусідні села і селища, намагаються проникати групами, накопичувати сили і бити так, щоб обійти місто.

Це потрібно, щоб зруйнувати логістику покровського гарнізону по трасах 0406 і М-30, які ведуть у Дніпропетровську область, пояснює Олександр Коваленко.

"Звичайно, у командування РФ є нав'язлива ідея оточити Покровськ. Але їм не вистачить ресурсу. Для того, щоб оточити Покровськ, потрібне угруповання на 100-150 тисяч осіб тільки на цьому напрямку. А зараз загалом на Покровському і Курахівському напрямках зосереджено до 100 тисяч. Тому російські плани поки точно не можна реалізувати", - зазначив він.

Складна ситуація в Торецьку та Часовому Яру, де вже кілька тижнів тривають бої в міській забудові. Часів Яр - основні бойові зіткнення йдуть уздовж каналу Сіверський Донець - Донбас, пріоритет на захопленні заводу вогнетривких матеріалів. Бої в Торецьку йдуть на зустрічних курсах. Сили оборони стверджують, що ситуація під контролем, хоча й визнають, що внаслідок недавніх штурмів втрачено деякі позиції.

З урахуванням того, що за останній час значно посилився тиск на північному сході Донецької області, росіяни спробують сформувати плацдарми для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На думку Селезньова, їх буде щонайменше три - з боку Часового Яру, Костянтинівки та з Лиманського напрямку. І, найімовірніше, противник розраховує розпочати цю операцію в рамках весняно-літньої кампанії 2025 року.

Чому до кругової оборони готують Ізюм і Балаклею

Напружена ситуація і в Харківській області. У північній частині росіяни штурмують район Вовчанська, обстрілюють позиції, кидають КАБи та працюють диверсійними групами. Сили оборони стримують натиск і не дають розвернутися для руху на Куп'янськ.

На північ від Куп'янська противник форсував річку Оскіл біля Масютівки і розширює плацдарм на західному березі. Цей район насичується ворожою піхотою, яка закріплюється і поступово просувається у великому селищі Дворічна.

Спроби перекинути особовий склад на човнах фіксуються постійно, розповів речник 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов. "Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але враховуючи те, що наші пілоти БПЛА активно працюють, ці спроби залишаються невдалими", - зазначив він.

Південніше росіяни пробилися до Оскола в районі Кругляківки, але застрягли у спробі рухатися одразу у двох напрямках - на Куп'янськ і Борову. Проте загрози є, і начальник обласної ОВА Олег Синєгубов повідомив про підготовку Ізюма і Балаклії до кругової оборони, при тому, що обидва міста розташовані на протилежному березі.

Фото: незважаючи на відсутність екстремальних загроз Ізюм і Балаклею вже готують до кругової оборони (deepstatemap.live)

Військова адміністрація діє на випередження, пояснює Владислав Селезньов. "Якщо оцінювати оперативні можливості ворога щодо наступу весни-літа 2025 року на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, очевидно, що в цій ситуації Балаклія та Ізюм опиняться в зоні ризику", - розповів він.

За словами Олександра Коваленка, ОВА вважала за краще діяти "не на крок, а на стрибок уперед" порівняно, наприклад, із Дніпропетровською областю.

"Де Ізюм і Балаклія, а де лінія фронту? І як швидко вона рухається в їхній бік? Я б не говорив, що для них уже існує якась загроза, але вирішили діяти заздалегідь. І це правильно, тому що на Дніпропетровщині, на жаль, оборона будувалася не так інтенсивно, коли росіяни тільки підходили до Вугледара, Селидового і Курахового", - упевнений експерт.

Кругова оборона не означає, що за тиждень або місяць під Ізюмом і Балаклією складеться екстремальна ситуація. Хоча б тому, що новини про кругову оборону Куп'янська з'явилися близько року тому, але за цей час окупанти так і не зробили генеральної спроби захопити місто. "Так швидко росіяни на ці міста не вийдуть. Чи може це статися через рік? Цілком, але не факт, що це станеться. Однак готуватися потрібно заздалегідь", - підкреслив співрозмовник.

Як довго ЗСУ можуть утримувати плацдарм у Курській області

Осінній наступ російських військ у Курській області не вирішив поставлених завдань. Судячи з усього, план полягав у тому, щоб ударами вздовж кордону із заходу і сходу змусити Сили оборони України відступити під загрозою оточення в Сумську область. Але на заході противник загруз у районі села Новоіванівка, а на сході змогли зайняти село Плехове і форсувати річку Псел тільки після залучення північнокорейських військових.

Вочевидь українським військам вдалося створити стійку оборону навколо Суджі. І поки дороги із Суджі та Свердликове залишаються під контролем, ЗСУ під силу утримувати частину Курської області.

Фото: Україна продовжує утримувати плацдарм у Курській області, незважаючи на перевагу противника в силах і засобах (deepstatemap.live)

На користь цієї версії, зокрема, свідчать останні події. 30 грудня в Telegram-каналі глави Офісу президента Андрія Єрмака з'явилося інтригуюче повідомлення про "хороші новини". Наступного дня Сили спеціальних операцій (ССО) відзвітували про те, що відбили і зачистили один із населених пунктів (назву не уточнювали). А сьогодні стало відомо про успішний удар по командному пункту ворожої 810-ї бригади в Мар'їному.

Що стосується Курського плацдарму, Владислав Селезньов обережний в оцінках. "Ситуація дуже динамічна, співвідношення сил і засобів точно не на наш бік. У таких умовах не варто мріяти, що нам нескінченно вдаватиметься триматися в Курській області. Я оцінюю наші дії як маневрену оборону в рамках стратегічної оборонної операції 2024 року, яка плавно перейшла у 2024-й", - зазначив він.

Олександр Коваленко каже, що на сьогодні російське угруповання становить близько 55 000 осіб, ще близько 11 тисяч - підкріплення з Північної Кореї, і зрозуміло, що супротивник наступатиме й надалі.

"Чи є в нас можливість утримувати зону контролю? Є. Незважаючи на чисельну перевагу росіян і навіть на використання північнокорейських військ. Проміжний результат зрозумілий - Росія не встигне витримати путінський дедлайн: до інавгурації Дональда Трампа (до 20 січня, - ред.) повернути контроль над Курською областю. На даний момент у них такої можливості немає", - підсумував експерт.

При підготовці тексту використовувалися: зведення Генерального штабу ЗСУ, аналітика Інституту вивчення війни (ISW), карти DeepState, заяви військових спікерів, коментарі експертів Владислава Селезньова та Олександра Коваленка.