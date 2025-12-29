Бої за Родинське тривають: у ЗСУ спростували заяви РФ про повний контроль міста

За даними військових, противник намагався закріпитися вздовж залізниці на північ від Родинського, а також у західних районах міста, однак успіху не мав. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати наступ ворога.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом минулої доби Сили оборони України відбили 86 штурмових дій росіян. Найактивніші бої тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зокрема на Покровському напрямку, де було зупинено 52 атаки противника.

Українські військові контролюють північну частину Покровська, а в центральних кварталах блокують просування ворога. У Мирнограді оборонні рубежі утримуються, для посилення захисту міста залучено додаткові сили та засоби, водночас логістика залишається ускладненою.

За минулу добу на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з них 100 - безповоротно. Також знищено та уражено техніку противника, пункти управління БпЛА, укриття особового складу та 14 ворожих безпілотників.