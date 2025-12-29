Бои за Родинское продолжаются: в ВСУ опровергли заявления РФ о полном контроле города

По данным военных, противник пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от Родинского, а также в западных районах города, однако успеха не имел. Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление врага.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 86 штурмовых действий россиян. Самые активные бои продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в частности на Покровском направлении, где было остановлено 52 атаки противника.

Украинские военные контролируют северную часть Покровска, а в центральных кварталах блокируют продвижение врага. В Мирнограде оборонительные рубежи удерживаются, для усиления защиты города привлечены дополнительные силы и средства, в то же время логистика остается осложненной.

За минувшие сутки на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из них 100 - безвозвратно. Также уничтожена и поражена техника противника, пункты управления БпЛА, укрытия личного состава и 14 вражеских беспилотников.