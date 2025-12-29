RU

Бои за Родинское продолжаются: в ВСУ опровергли заявления РФ о полном контроле города

Иллюстративное фото: ВСУ опровергли заявления РФ о полном контроле Родинского (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, однако информация о полном контроле города российскими войсками не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Оперативного командования "Восток".

По данным военных, противник пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от Родинского, а также в западных районах города, однако успеха не имел. Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление врага.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 86 штурмовых действий россиян. Самые активные бои продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в частности на Покровском направлении, где было остановлено 52 атаки противника.

Украинские военные контролируют северную часть Покровска, а в центральных кварталах блокируют продвижение врага. В Мирнограде оборонительные рубежи удерживаются, для усиления защиты города привлечены дополнительные силы и средства, в то же время логистика остается осложненной.

За минувшие сутки на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из них 100 - безвозвратно. Также уничтожена и поражена техника противника, пункты управления БпЛА, укрытия личного состава и 14 вражеских беспилотников.

 

Ситуация на фронте

12 декабря российские оккупационные войска оказались в окружении в Купянске - городе, который Владимир Путин ранее уже дважды поспешно объявлял "освобожденным". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщило об успешной контратаке Сил обороны на Купянском направлении.

По имеющейся информации, не менее 200 российских военных были заблокированы в городе. Украинские защитники освободили от оккупантов жилой массив Юбилейный. Во время контрнаступательных действий потери противника только погибшими превысили 1000 человек. Сейчас ВСУ контролируют более 90% Купянска, продолжается финальная зачистка.

На Гуляйпольском направлении ситуация остается одной из самых сложных на фронте. Российские войска пытаются проникнуть в город, заводя малые штурмовые группы для закрепления в застройке и вытеснения Сил обороны. Оккупанты применяют тактику инфильтрации, "флаговтики" и диверсионные действия. В то же время о каком-либо контроле РФ над городом речь не идет - к этому ситуация даже не приблизилась.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что российские власти вынуждены придумывать очередные "победы" на фронте из-за отсутствия реальных успехов в войне против Украины. Именно в таком контексте, по его словам, следует воспринимать заявления российского диктатора Владимира Путина.

