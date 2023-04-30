UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої у районі Бахмута та Мар'їнки точаться на відстані до 50 метрів, - Нацгвардія

Фото: бої у Бахмуті та Мар'їнці точаться на відстані до 50 метрів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бої на деяких ділянках фронту на сході України точаться на мінімальних відстанях. Мова йде про 100, а в деяких випадках про 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Нацгвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що лінія фронту наразі майже не рухається. Найактивніші бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

"Але саме епіцентром є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях", - сказав Музичук.

За його словами, у районі Бахмута та Мар'їнки бої подекуди точаться на відстані до 50 метрів.

Він додав, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російська армія продовжує облаштовувати ешелоновану оборону.

"Мова не про те, що тут майже відсутні спроби штурмових дій - тут також є артилерійські обстріли. За останню добу по позиціях Нацгвардії їх було трохи понад 30. І на цій ділянці активно застосовується розвідка за допомогою БПЛА", - наголосив речник Нацгвардії.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 190 тисяч своїх військових.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ЗСУ не дають росіянам обрізати "дорогу життя" до Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України