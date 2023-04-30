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Півтисячі окупантів та 4 БПЛА. У Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 08:21
Півтисячі окупантів та 4 БПЛА. У Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 30 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 30 квітня українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки та 5 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3699 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2914 (+6) од,
  • РСЗВ - 544 (+1) од,
  • засоби ППО - 295 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),
  • крилаті ракети - 932 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 357 (+2)

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили 58 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До того ж росіяни трохи просунулись у Бахмуті, а от під Авдіївкою їхні наступальні операції закінчились поразкою.

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