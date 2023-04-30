ua ru
Нд, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ не дають росіянам обрізати "дорогу життя" до Бахмута, - Череватий

Новость на русском →
Неділя 30 квітня 2023 02:17
ЗСУ не дають росіянам обрізати "дорогу життя" до Бахмута, - Череватий Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (АрміяInform)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни не мають успіху у захопленні "дороги життя" з Часового Яру до Бахмута, незважаючи на їхні заяви.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

За його словами, заяви росіян про повний контроль над дорогою неправдиві.

"Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - розповів він.

Він відмітив, що "дорогою життя" досі постачаються боєприпаси, медикаменти, їжа, а також по ній вивозять з міста поранених.

Нагадаємо, що в Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.

Крім цього, Череватий заявляв, що на Бахмутському напрямку нашим воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Бахмут
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою