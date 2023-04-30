Бои в районе Бахмута и Марьинки идут на расстоянии до 50 метров, - Нацгвардия

Он отметил, что линия фронта пока почти не двигается. Самые активные бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Но именно эпицентром является Марьинское и Бахмутское направления. Здесь действительно самое большое количество именно штурмовых действий, и здесь, на этих участках, продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях", - сказал Музычук.

По его словам, в районе Бахмута и Марьинки бои иногда идут на расстоянии до 50 метров.

Он добавил, что на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает обустраивать эшелонную оборону.

"Речь не о том, что здесь почти отсутствуют попытки штурмовых действий - здесь также есть артиллерийские обстрелы. За последние сутки по позициям Нацгвардии их было более 30. И на этом участке активно применяется разведка с помощью БПЛА", - подчеркнул спикер Нацгвардии.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 470 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 190 тысяч своих военных.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, ВСУ не дают россиянам обрезать "дорогу жизни" в Бахмут.

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