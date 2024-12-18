Бої за Покровськ. Що задумав ворог та чи є ризики для ЗСУ у разі втрати міста

Ситуація в Покровську

Місто Покровськ розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". За останні місяці окупаційним військам вдалося наблизитися до населеного пункту на відстань 6-10 кілометрів.

При цьому, судячи з мапи DeepState, від "сірої зони" до південно-західних околиць міста росіянам залишилося близько півтора кілометра по прямій.

Мапа: росіяни наближаються до околиць Покровська (deepstatemap)

Покровськ має важливе стратегічне значення, адже місто відоме не лише як промислове, а й відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень. Через погіршення безпекової ситуації біля Покровська вже частково призупинили роботу найбільшої вугільної шахти в Україні.

Газопостачання в населеному пункті відсутнє, також припинено підвіз безкоштовної води, а через постійні російські обстріли у місті фіксуються відключення світла. Попри це в Покровську залишається 11 тисяч людей. Місцева влада закликає евакуюватися через небезпеку, що наростає.

Яка мета Росії щодо Покровська

Сили оборони України відбивають атаки російських військ біля Піщаного, що поблизу Покровська. Наразі у Покровську немає російських диверсантів, а бої на околицях міста припинилися, заявив днями речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На думку військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, цілком можливо, що окупанти хочуть вийти з південного сходу на Покровськ і уникнути вуличних боїв, адже ворог розуміє, що вуличні бої - це на місяці, а їм треба просунутися швидко.

"Тому є їхні плани оточити місто з півночі та півдня. Тобто взяти його в кільце або напівкільце і примусити наш гарнізон, який там тримає оборону, вийти з цього населеного пункту. Це всі розуміють і тим більше наш Генеральний штаб і ті штаби, які там займаються плануванням бойових дій", - каже Гетьман в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Напружена боротьба на Покровському напрямку триває. Українські сили намагаються тримати там оборону. Але перешкодою для ЗСУ є переважаючі сили противника, через що його надто важко стримувати, зауважує експерт.

Про ризики для ЗСУ у разі втрати міста

Оскільки Покровськ є останнім великим містом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю (до Павлограда веде пряма дорога), то в ЗМІ дедалі частіше з'являються припущення про те, що захоплення Покровська може відкрити противнику шлях до штурму в Дніпропетровській області.

Втім, експерт Гетьман запевняє, що будь-яка армія не може безперервно наступати, а в будь-якому наступі є певна кінцева ціль. Після цього війська зупиняються і вони готуються до наступних операцій.

"Ця операція, яка зараз відбувається, вона теж готувалася. Готувалася ще з кінця минулого року, а ці розмови, що відкриваються ворота (до Дніпропетровщини - ред.)...Ну пригадайте "вагнерівців" і Бахмут", - наводить приклад Гетьман.

Він пояснює, що під час планування розраховується військо, логістика, ставиться певна мета на які рубежі вийти. А тому оцінки, що після Покровська, якщо РФ вдасться його захопити, то це буде призупинка, як після Бахмуту, припускає експерт.

"Але це означає, що війна закінчиться і що вони не будуть планувати наступні операції. Ця теж була спланована на Донецькому напрямку. От вони її як можуть виконують. Просування в них не швидке. Воно постійне, але це не те, що вони планували", - каже Гетьман.

Таким чином, у разі захоплення Покровська далі бойові дії будуть продовжуватися, але інтенсивність зменшиться і росіяни будуть готувати наступну операцію. Але через паузу. Як й було до цього, підсумував експерт.