Сирський про бої на Покровському напрямку: РФ кидає всі сили, ухвалюємо нестандартні рішення

На Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у себе у Facebook.

"Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", - розповів Сирський.

За його словами, українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат біля Покровська. Він зауважив, що у таких умовах головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

"Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. Вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом," - підкреслив головком.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Російські війська знаходяться приблизно за 11 км від міста, що змушує місцеву владу закликати мешканців до евакуації.

Речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що на цьому напрямку сконцентровано понад 70 тисяч російських військових. Президент Зеленський раніше заявляв про додаткове посилення оборони на цій ділянці.