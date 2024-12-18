Бои за Покровск. Что задумал враг и есть ли риски для ВСУ в случае потери города

Ситуация в Покровске

Город Покровск расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". За последние месяцы оккупационным войскам удалось приблизиться к населенному пункту на расстояние 6-10 километров.

При этом, судя по карте DeepState, от "серой зоны" до юго-западных окраин города россиянам осталось около полутора километров по прямой.

Карта: россияне приближаются к окраинам Покровска (deepstatemap)

Покровск имеет важное стратегическое значение, ведь город известен не только как промышленный, но и открывает доступ к важным дорогам, железнодорожным сообщениям. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью возле Покровска уже частично приостановили работу крупнейшей угольной шахты в Украине.

Газоснабжение в населенном пункте отсутствует, также прекращен подвоз бесплатной воды, а из-за постоянных российских обстрелов в городе фиксируются отключения света. Несмотря на это в Покровске остается 11 тысяч человек. Местные власти призывают эвакуироваться из-за нарастающей опасности.

Какова цель России

Силы обороны Украины отражают атаки российских войск у Песчаного, что вблизи Покровска. Сейчас в Покровске нет российских диверсантов, а бои в окрестностях города прекратились, заявил на днях представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По мнению военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, вполне возможно, что оккупанты хотят выйти с юго-востока на Покровск и избежать уличных боев, ведь враг понимает, что уличные бои - это на месяцы, а им надо продвинуться быстро.

"Поэтому есть их планы окружить город с севера и юга. То есть взять его в кольцо или полукольцо и заставить наш гарнизон, который там держит оборону, выйти из этого населенного пункта. Это все понимают и тем более наш Генеральный штаб и те штабы, которые там занимаются планированием боевых действий", - говорит Гетьман в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Напряженная борьба на Покровском направлении продолжается. Украинские силы пытаются держать там оборону. Но препятствием для ВСУ являются преобладающие силы противника, из-за чего его слишком трудно сдерживать, отмечает эксперт.

О рисках для ВСУ в случае потери города

Поскольку Покровск является последним крупным городом перед админграницей с Днепропетровской областью (в Павлоград ведет прямая дорога), то в СМИ все чаще появляются предположения о том, что захват Покровска может открыть противнику путь к штурму в Днепропетровской области.

Впрочем, эксперт Гетьман уверяет, что любая армия не может непрерывно наступать, а в любом наступлении есть определенная конечная цель. После этого войска останавливаются и они готовятся к следующим операциям.

"Эта операция, которая сейчас происходит, она тоже готовилась. Готовилась еще с конца прошлого года, а эти разговоры, что открываются ворота (в Днепропетровскую область - ред.)...Ну вспомните "вагнеровцев" и Бахмут", - приводит пример Гетьман.

Он объясняет, что при планировании рассчитывается войско, логистика, ставится определенная цель на какие рубежи выйти. А потому оценки, что после Покровска, если РФ удастся его захватить, то это будет приостановка, как после Бахмута, предполагает эксперт.

"Но это означает, что война закончится и что они не будут планировать следующие операции. Эта тоже была спланирована на Донецком направлении. Вот они ее как могут выполняют. Продвижение у них не быстрое. Оно постоянное, но это не то, что они планировали", - говорит Гетьман.

Таким образом, в случае захвата Покровска дальше боевые действия будут продолжаться, но интенсивность уменьшится и россияне будут готовить следующую операцию. Но через паузу. Как и было до этого, подытожил эксперт.